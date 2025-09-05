吉永小百合さんとデュエットした「いつでも夢を」や「霧氷」など多くのヒット曲を歌った歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名・橋幸男）さんが４日、肺炎のため東京都内の病院で死去した。８２歳だった。告別式は１０日正午、東京都文京区小石川３の１４の６伝通院。喪主は妻、真由美さん。東京生まれ。作曲家の吉田正に師事し、１９６０年、吉田作曲のデビュー曲「潮来笠（いたこがさ）」が大ヒットして一躍、スターとなった。６