愛知県を拠点に活動する「スーパー登山部」は、音楽と登山を融合させたユニークなスタイルが話題のバンドです。実際にキーボードやドラムなどの楽器を背負って山を登り、山頂でライブを行うなど、自然と音楽の魅力を体現。登山未経験だったメンバーも活動を通じて山の魅力に引き込まれ、クラウドファンディングによる自主フェスも成功させるなど、今勢いに乗るインディーズバンドです