現在放送中のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」巡回展が９月６日から１５日まで、愛知県名古屋市内のＮＨＫ名古屋放送センタービル１階で行われる。入場無料ということもあり、愛知地区では常に１万人以上が来場する人気展となっている。今回の目玉は伝説の花魁・花の井役で小芝風花（２８）が着用した衣装。関係者によると「レプリカではなく撮影で本当に使ったものを展示するのは珍しい」という。ほか九郎助稲