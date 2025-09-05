ＮＨＫ大阪放送局は５日、同局制作の関西・地域特集「翼和希泥くさく華やかに〜密着５０日・ＯＳＫトップスター」（１１日・午後７時３０分＝総合・関西地方）を放送すると発表した。大阪・道頓堀で生まれた女性だけで構成される「ОＳＫ日本歌劇団」。ブギの女王・笠置シヅ子、銀幕のスター・京マチ子などを輩出し、１０３年の歴史を誇る同劇団で昨年、トップスターに就任した翼和希に密着した。７月に「かんさい熱視線」