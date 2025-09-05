8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥É¡×3¼ïÎà¤È¡Ö¤¯¤ê¥É¡×2¼ïÎà¡£½©¤ÎÌ£³Ð¤È¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤Î¡È¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡É¤È¡È¤¯¤ê¡É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤ó¤ÊÌ£¤¬¤¹¤ë¤Î¤«¡©Á´¼ïÎà¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø½©¤Î¤¤¤â¤¯¤ê¿ä¤·¥É¹çÀï¡ÙÁ´5¼ïÎà1¡Ë¡Ö¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥É ¤·¤Ã¤È¤ê¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¡×¡Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È205±ß¡¢¥¤¡¼¥È¥¤¥ó209±ß¡Ë¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥±¡¼¥­¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£À¸ÃÏ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ï¡Ö¥Ý¥ó