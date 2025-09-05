フィリップ モリス ジャパンは、加熱式たばこIQOS ILUMA i（イルマ アイ）およびIQOS ILUMA（イルマ）専用たばこスティック「TEREA（テリア）」の数量限定パッケージ「KIWAMIエディション」を発表しました。 パッケージに描かれたのは紋曼荼羅を用いた八重桔梗 日本主要たばこ市場でのテリアの売り上げNo.1を記念して、2025年9月3日から数量限定パッケージ「KIWAMIエディション」が発売されます。昨年、人気を博した