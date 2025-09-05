「ナナ子イロ食堂」と「滝川だんらん食堂」が合同開催する体験型食育イベント「虹(ナナイロ)だんらん食堂」を愛知県・篠島の人気アウトドアスポット「篠島デューテラス」で開催します。 虹(ナナイロ)だんらん食堂   開催日： 2025年9月14日(日)時間： 虹だんらん食堂 11:00〜17:00(受付 10:00〜)、打ち上げ花火大会 19:00〜19:30会場： 篠島デューテラス所在地： 愛知県知多郡南知多町篠島字浦磯1