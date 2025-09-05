ゴッドパックの人！『アストポケポケ』、発想力が光るアニメーション動画に注目の『テコまる』をご紹介します。ゴッドパックの人！ 『アストポケポケ』今週のピックアップ『最新弾のゴッドパックがヤバすぎるww #ポケカ #ポケポケ #ポケモン #pokepoke』――まずは自己紹介をお願いしますアストさん：「ポケポケ（Pokémon Trading Card Game Pocket）というゲームを主に実況しているゲーム実況者になるんですけど、ほとんどの