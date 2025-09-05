歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名・橋幸男＝読み方同じ）さんが４日午後１１時４８分 、肺炎のため都内の病院で死去した。８２歳だった。「御三家」の一角が天国へ旅立った。橋さんは１９４３年に東京・荒川区で誕生。６０年に「潮来笠」でデビューすると、同年の日本レコード大賞新人賞に輝き、ＮＨＫ紅白歌合戦への出場も果たした。以降、紅白には通算１９回出場。レコード大賞では６２年に「いつでも夢を」、６６年に