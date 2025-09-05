º£·î4Æü¡¢²Î¼ê¤Î¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£82ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Úë¾Êó¡Û¶¶¹¬É×¤µ¤ó(82)»àµî½êÂ°»öÌ³½ê¤¬ÅÁ¤¨¤ë ¡È¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¡É ¤Ç»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤ÎÌ¾Á°¤â¼ºÇ°ÉÂ¾õ¤ÏµÞ·ã¤Ë¿Ê¹Ô½êÂ°»öÌ³½ê¡¦Ì´¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼ÒÄ¹¡¦ÀÐÅÄ½Å×¢»á¤Ï¡¢º£·î1Æü¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶¶¤µ¤ó¤ÎÉÂ¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Ç¯6·î11Æü³«ºÅ¤Î¡ØÌ´