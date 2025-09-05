¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¯¥¹¥ê¤Î¥¢¥ª¥­¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï5Æü¡¢¹á¹Á·ÏÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬³ô¼°¤Î11.12¡ó¤òÊÝÍ­¤·¡¢É®Æ¬³ô¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤è¤¦¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£