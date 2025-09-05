歌舞伎尾上右近（33）が「錦秋十月大歌舞伎」（同1〜21日、東京・歌舞伎座）で上演される「義経千本桜」の「吉野山」で、Aプロの配役上演では清元栄寿太夫として清元の立唄を、Bプロの配役上演では右近として狐忠信をつとめる。5日、松竹が発表した。立唄とは、清元の太夫をリードする役目。清元の立唄、俳優の二刀流となる右近は「第3部『吉野山』Aプログラムには、清元の演奏家清元栄寿太夫として参加させていただきます。（市川