オシャレなだけじゃない！ “個性派モデル”もたくさんあった「キューブ」個性的なデザインと広い室内空間で、かつて人気を博したコンパクトカーの日産「キューブ」。特に2002年に登場した2代目以降の人気は絶大で、2020年に3代目モデルが絶版になってからも、多くのファンから支持されています。【きゃースケスケ!!】これが初代キューブの「奇抜すぎるオーディオ」です（写真で見る）ところで、歴代のキューブには“変わり種