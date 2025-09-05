人間不信だった4歳の繁殖引退犬をお迎え。家族になって1年後、まるで別犬のように変わったようで…？あまりにも感動的な光景は反響を呼び、「表情も行動も変わりましたね」「笑顔がステキ」「全然違う…！」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：愛されることを知らない『人間不信の繁殖引退犬』をお迎え→『笑顔が見たい』と奮闘し…１年後の『別犬のような光景』】 繁殖引退犬のトイプードルをお迎え