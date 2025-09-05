熊本県内を襲った記録的大雨からまもなく1か月、今も安否不明となっている男性の捜索が続いています。5日は合同一斉捜索が実施され、空からや海でも捜索が行われましたが、発見には至っていません。■洲粼湧貴記者「今、井芹川そばの草むらでは消防隊員らが草をかき分けながら捜索しています」 記録的大雨では8月11日、熊本市北区貢町で会社員の森下尚治さんが増水した井芹川に車ごと流されたとみられています。車はその