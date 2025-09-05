レアル・マドリードで出場機会を減らすオーストリア代表DFに今夏トルコ行きの可能性が浮上している。『Defensa Central』によると、レアル・マドリードに所属する33歳のオーストリア代表DFダビド・アラバにフェネルバフチェとベシクタシュが興味を示しているという。2021年夏にバイエルン・ミュンヘンからレアル・マドリードに完全移籍を果たしたアラバは加入以降公式戦通算116試合に出場するなど主力として活躍。しかし近年は怪我