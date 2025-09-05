能登半島地震で岸壁が傾くなどの被害を受けた石川県能登町の小木港では、岸壁の一部で復旧工事が完了し、5日から漁船が接岸できるようになりました。地震の被害を受けた港の岸壁の本格復旧はこれが初めてです。記者リポート「国による本格復旧を終えた岸壁に初めて漁船が着けようとしています」港の製氷施設前のおよそ75メートルの区間で、漁船が接岸できるように能登町の小木港は、能登半島地震で港の岸壁が海岸方向に10センチほ