フリーアナウンサー・古舘伊知郎（70）が5日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演。人気番組の秘話を明かした。この日は「超非常識！昭和の常識座談会」と題し、昭和の様々な事象を振り返り。「テレビもコンプラゆるゆる」について古舘は「これはズバリ『水曜スペシャル』のことですよね」と切り込んだ。元テレビ朝日の局アナである古舘は、古巣の同番組について「バンバンオーダーが来てしゃべってた