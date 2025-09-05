◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（５日・甲子園）阪神―広島のファーストピッチを俳優・岡部たかしが務めた。９月２９日から放送されるＮＨＫ朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）に出演。胸に「ばけばけ」と刺しゅうされた特別ユニホームで背番号は「９・２９」だった。小、中学生時代に野球経験があり、人生初の始球式。ノーバウンド投球にスタンドからは拍手が起こったが「もうちょっといいボールを（投