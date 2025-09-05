¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤¬²£Å¾¡¦±ê¾å¤·¡¢·§ËÜ¸©¤ÎÆî´ØIC¤ÈµÆ¿åIC¤Î´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤¬8»þ´Ö°Ê¾å¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²£Å¾¤·±ê¤¬¾å¤¬¤ë¥È¥é¥Ã¥¯½ÂÂÚ¤ÎÎó¤¬²èÌÌ³°¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡Ê5Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡Ë ¢¨9·î5Æü¸á¸å6»þ15Ê¬»þÅÀ ¥È¥é¥Ã¥¯¤¬±ì¤ËÊñ¤Þ¤ì¥¿¥¤¥ä¤Î¼þÊÕ¤¬Ç³¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9·î5Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»²¼¤êÀþ¡¢Æî´ØIC¤È¶ÌÌ¾PA¤Î´Ö¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤¬²£Å¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿30Âå¤ÎÃËÀ­¤Ï·Ú¤¤