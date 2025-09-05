ＮＨＫ大阪放送局は５日、同局制作のテレビ番組「激突メシあがれ〜自作グルメ頂上決戦〜」（毎週水曜・午後７時５７分＝総合・全国）の「うまみと香りが最高峰！マーボー豆腐」（１７日放送回）のゲストとして鈴木亜美が出演すると発表した。テーマは「こだわりのひと工夫、うまみと香りが最高峰のマーボー豆腐」。スーパー主婦、京都の僧侶、子煩悩パパの３人が試行錯誤の末に創作したマーボー豆腐を鈴木も絶賛。１０分で作れ