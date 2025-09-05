元日本代表ＦＷ武田修宏氏（５８）が５日、静岡市内で行われた「清水地区公立高等学校ＰＴＡ指導者研修会」で講演を行った。この日は台風１５号接近の影響で静岡駅から東海道線を利用しようとしたところ、一時運休になってしまい、タクシーに飛び乗る。しかし、降雨で川が氾濫したところもあったため、通行止めの箇所もありスムーズに進めなかったが、スマホでその場所をチェックし、的確な迂回ルートで時間には間に合った。