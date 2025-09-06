北欧の至宝マッツ・ミケルセンが2025年11月22日に60歳の誕生日を迎えることを祝して、「〈北欧の至宝〉マッツ・ミケルセン生誕60周年祭」が開催されることが決定した。日本劇場初公開の貴重な作品を含む7作品を一挙に上映する。 ﻿ マッツ・ミケルセンはプロのダンサーとしての約10年にわたるキャリアを持ちながら、『プッシャー』(1996)で鮮烈な映画デビューを飾って以来、ニコラス・ウィンディン