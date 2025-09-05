ＮＨＫ大阪放送局は５日、同局制作のテレビ番組「激突メシあがれ〜自作グルメ頂上決戦〜」（毎週水曜・午後７時５７分＝総合・全国）の「アイデア満点！キャベツＳＰ」（１０日放送回）のゲストに佐々木希が出演すると発表した。今回は大量のキャベツをおいしく使い切るアイデア・レシピ大放出の特別編。大手レシピ投稿サイトで絶大な人気を誇る３人のレシピクイーンが驚きのキャベツ料理を披露。芸能界屈指のキャベツ好きの佐