µÄ²ñ¤ËÃå¤¯¡Ö¥¿¥¤¤Î¸Ø¤êÅÞ¡×¤Î¥¢¥Ì¥Æ¥£¥óÅÞ¼ó¡á5Æü¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ð¥ó¥³¥¯¶¦Æ±¡Û¥¿¥¤²¼±¡¡ÊÄê¿ô500¡Ë¤Ï5Æü¡¢ÌîÅÞ¤ÎÃæÆ»¡Ö¥¿¥¤¤Î¸Ø¤êÅÞ¡×¡ÊµÄÀÊ¿ô69¡Ë¤Î¥¢¥Ì¥Æ¥£¥óÅÞ¼ó¡Ê58¡Ë¤ò¿·¼óÁê¤ËÁª½Ð¤·¤¿¡£Í¿ÅÞ¤Î¥¿¥¯¥·¥ó¸µ¼óÁêÇÉ¡Ö¥¿¥¤¹×¸¥ÅÞ¡×¡ÊÆ±141¡Ë¤Î¥Á¥ã¥¤¥«¥»¥à¸µË¡Áê¡Ê77¡Ë¤ÏÇÔ¤ì¤¿¡£¥¢¥Ì¥Æ¥£¥ó»á¤Ï¹ñ²¦¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤¿¸å¡¢Àµ¼°¤Ë½¢Ç¤¤·À¯¸¢¸òÂå¤¹¤ë¡£¥¿¥¯¥·¥ó»á¤Î¼¡½÷¥Ú¡¼¥È¥ó¥¿¥ó»á¤¬8·î29Æü¤Ë¼óÁê¤ò¼º¿¦¤·¤Æ°Ê¹ßÂ³¤¤¤¿