ABEMA「給与明細」で無料配信している過去のエピソードを紹介。番組では、グラビアアイドルの徳江かなが、女性同士のプライベートサービス店に潜入し、その実態を探った（2021年3月15日放送）【映像】人気キャストがグラドルに“濃厚サービス”する様子（実際の映像）徳江が潜入したのは、女性専用のプライベートサービス店「シェアカノ」。多くのキャストが在籍しており、中には月収160万円もの大金を稼ぐ人気キャストもいる