俳優犬飼貴丈（31）が5日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に金曜レギュラーとして生出演。歌手hitomiがデビュー前に所属事務所で電話番のアルバイトをしていたエピソードを聞き、「僕も事務所で4年…」と同様のバイトをしていた過去を明かした。hitomiが歌手デビュー前に時給1000円で所属事務所で電話番のアルバイトをしていた話をすると、MCハライチ澤部佑から「犬飼くんだって、電話番ね？」と投げ掛けられて