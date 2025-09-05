お笑いコンビ、紅しょうがの稲田美紀が4日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの?」（木曜深夜0時45分）に出演。好きな異性のタイプを明かした。番組には、レインボーの池田直人、エバースの佐々木隆史とともに「お笑い界のモテ3人衆」として出演した。稲田は「LINEみたいなDMが来る。『おはよう』、『今日もきれいだね』、夜になったら『おやすみ』」と近況を語ると、MCの南海キャンディーズ山里亮太は「それはお付き合い