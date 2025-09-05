ÀéÍÕ¸©¤Î½»Âð¤Ë²¡¤·Æþ¤ê¡¢¸½¶â¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¦¤¨½»¿Í¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»Ô¤Î19ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¶¯ÅðÃ×½ý¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»Ô¤Ë½»¤à¡¢¼«¾Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È¤Î19ºÐ¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£ÃË¤ÏµîÇ¯12·î¡¢ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¤Î½»Âð¤Ë²¡¤·Æþ¤ê¡¢¸½¶âÌó5Ëü±ß¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤àÃËÀ­¤Î´é¤ò²¥¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸½¾ì¼þÊÕ¤Ë¤¢¤ëËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤éÃË¤¬Éâ¾å¡£·Ù»¡¤Ç¤Ï¤³