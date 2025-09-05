ロシア北極南極研究所はこのほど、世界最大の氷山「A23a」が過去3カ月で約1000平方キロメートル（東京都の約半分の面積に相当）の面積を失い、総面積の3分の1以上が消失したと発表しました。同研究所の科学者によると、南極の冬季に当たる6月から8月の間だけで、氷山の面積は36％減少しました。特に、60平方キロメートルから300平方キロメートルに及ぶ三つの巨大氷塊の分離が確認されました。6月初頭時点で2730平方キロメートルあ