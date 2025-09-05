「ローリーズファーム」のインブランド「Me％」より、9月12日（金）から、テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』のスペシャルコレクションが登場。「ローリーズファーム」一部店舗、「and STストア」一部店舗、公式WEBストア「and ST」、ZOZOTOWNで発売される。【写真】かわいい！出久と爆豪の幼少期をデザインした「トイキーチャーム」■作品の世界観を表現今回登場するのは、『僕のヒーローアカデミア』の世界観を表現し