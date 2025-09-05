蔦重は豪華な狂歌絵本を作ろうと呼びかけるが…NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は7日、第34回「ありがた山とかたじけ茄子(なすび)」が放送される。老中首座に就き、厳しい統制を敷き始めた松平定信(井上祐貴)に、蔦重(横浜流星)はどう立ち向かうのか…。〈あらすじ〉老中首座に抜擢された定信は、質素倹約を掲げ、厳しい統制を敷き始める。そんな中、蔦重は狂歌師たちに、豪華な狂歌絵本を作ろうと呼びかける。