¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½³ÚÅ·¡Ê5Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î?¾¡Íø¤Î½÷¿À?¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¤ÎÆâÅÄ¿¿Îé¡Ê¤Þ¤¢¤ä¡Ë¤¬¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆâÅÄ¤¬»Ïµå¼°¤«¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿»î¹ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î5ÀïÁ´¾¡¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é?¾¡Íø¤Î½÷¿À?¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£6ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÇØÈÖ¹æ1¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤ò¸«