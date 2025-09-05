ÉÛÌÌÀÑ¤¬¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¯¡Ä¥ì¥¸¥§¥ó¥Éµé¤Î¥°¥é¥É¥ë¤¬¶Ë´¨¤ÎÀã¤¬¹ß¤ëÃæ¤ÇDVD¤ò»£±Æ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤ÎºÇ¿·DVD¡ØSnow¡Ù¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë»£±ÆÉ÷·Ê¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï²Ö°æÈþÍý¡£10·î¤Ë41ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬ÌÔ¿áÀã¤ÎÃæ¤ÇÃå¤Æ¤¤¤ëÉþ¤Ï¡¢ÉÛÌÌÀÑ¤¬¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¤¶ä¿§¤Î¥Ó¥­¥Ë¤Î¤ß¡£´¨¤µ¤ÇÉ¡¤ÎÆ¬¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾Ð´é¤ÇÀã¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¡¢Æ¬¤«¤é¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï