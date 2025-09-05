ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Ï¡¢5Æü¸á¸å5»þ42Ê¬¤Ë»ÔÆâ¤ËÈ¯Îá¤·¤Æ¤¤¤¿ÈòÆñ¾ðÊó¤òÁ´¤Æ²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¢¡¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ëÊäÂ­¾ðÊó ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊóµÚ¤ÓÂç±«·ÙÊó¤¬²ò½ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡£ ¢¡ÈòÆñ¾ðÊó¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢ ¡û»ÔÆâÁ´°è¡ÊÅÚº½ºÒ³²¡ÊÆÃÊÌ¡Ë·Ù²ü¶è°è¡Ë 9120À¤ÂÓ (17040¿Í) ¢¨ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¨¤³¤ÎÈòÆñ¾ðÊó¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£