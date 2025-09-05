長崎スタジアムシティのベーカリーが6日、新たなコンセプトでリニューアルオープンします。 「スタジアムシティホテル長崎」のレストランで人気のカレーを詰めた “カレーパン”。 特製の明太子を使った “明太フランス” など、魅力的なパンが並びます。 長崎スタジアムシティNORTHの 1階にリニューアルオープンする「THE HOTEL BAKERY NAGASAKI Pain de Vie」。(