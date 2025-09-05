◇大学ゴルフ第2回パンパシフィック大学ゴルフスーパーリーグbyNIGITA最終日（2025年9月5日静岡県グランフィールズCC＝男子7219ヤード、女子6164ヤード、いずれもパー71）第3ラウンドは台風接近に伴うコースコンディション不良のため競技中止となり、第2ラウンドまでの成績で最終順位が確定し、団体戦は日大がアベック優勝を果たした。男子は通算5アンダー553で、2位の東北福祉大に4打差をつけて第1回大会に続く