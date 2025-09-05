5日、ロシア・ウラジオストクで開かれた東方経済フォーラムで演説するプーチン大統領（タス＝共同）【ウラジオストク共同】ロシアのプーチン大統領は5日、欧州などの有志国連合が議論しているウクライナに対する「安全の保証」に関連し、安全の保証は「ロシアとウクライナ両国に対し策定されなければならない」と述べ、ロシア抜きの一方的な議論をけん制した。極東ウラジオストクで開催中の東方経済フォーラムの全体会合で語った