昨年の漫才日本一決定戦「M−1グランプリ」ファイナリスト、エバースの佐々木隆史（32）が4日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの?」（木曜深夜0時45分）に出演。好きな異性のタイプを明かした。番組には、レインボーの池田直人、紅しょうがの稲田美紀とともに「お笑い界のモテ3人衆」として出演した。佐々木は自身の恋愛について「ガンガンいきます。僕から連絡します」と積極的な一面を明かした。南海キャンディーズ山