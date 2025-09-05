フリーアナウンサー古舘伊知郎（70）が5日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にゲスト生出演。移ろいゆく日本語について、自身の解釈を明かした。今放送のメールテーマは「日本語」。古舘は「言葉っていうのは民主主義ですから。言葉っていうのはどんどん移り変わるじゃないですか」と前置きした上で「僕とか（金曜コメンテーターの中尾）ミエさんとかは若い人の言葉がよく分からないって言うけど、だけど僕らが若い時