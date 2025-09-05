女優深津絵里（52）が3日、都内で行われた映画「THEオリバーな犬、（Gosh！！）このヤロウMOVIE」（26日公開）舞台あいさつ付き特別上映に登場し、ネット上で話題となっている。深津は黒のキャミソール型のワンピース姿で登壇。深津の実写映画への出演は17年「サバイバルファミリー」（矢口史靖監督）以来8年ぶりだったことから、ネット上で拡散された深津のイベント時の写真が8年前と錯覚する人が続出。「深津絵里さん、若い