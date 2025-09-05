フリーアナウンサーの古舘伊知郎氏が５日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして出演。大手食品メーカーのミツカンが「具なし冷やし中華」を紹介したところネット上で炎上したことについて私見を述べた。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでミツカンがＳＮＳで「冷やし中華なんてこれだけでも十分美味しいです」と麺に同社製「冷やし中華のつゆ」をかけた