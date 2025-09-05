労働生産性を上げる 組織の効率化と意識改革 世の中全般が働き方、生き方改革で残業廃止、副業推奨が進む。しかし、長く働いてはいけない、一生懸命に働くことが損だという風潮がないだろうか。こうした風潮に「もっと企業の成長に向けて頑張る方向に持っていかなければいけないのではないか」と一石を投じるのは、コンサルティング事業を行う識学社長・安藤広大氏。 「今の日本社会では、労働時間を減らし社員のストレ