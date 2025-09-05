¥æー¥í·÷£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê³Êº¹½Ì¾®¡¢Ê©£·£·£â£ð°Ë£¸£´£â£ð ¥æー¥í·÷¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18:14»þÅÀ¡Ë¡Ê%¡Ë ¥É¥¤¥Ä2.715 ¥Õ¥é¥ó¥¹3.483¡Ê+77¡Ë ¥¤¥¿¥ê¥¢3.553¡Ê+84¡Ë ¥¹¥Ú¥¤¥ó3.291¡Ê+58¡Ë ¥ª¥é¥ó¥À2.887¡Ê+17¡Ë ¥®¥ê¥·¥ã3.385¡Ê+67¡Ë ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë3.127¡Ê+41¡Ë ¥Ù¥ë¥®ー3.268¡Ê+55¡Ë ¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢3.018¡Ê+30¡Ë ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É2.951