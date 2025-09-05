「オリックス−日本ハム」（５日、京セラドーム大阪）台風１５号の影響によりチーム移動の交通手段が遅延していた日本ハムの選手たちが午後６時１５分にベンチに姿をみせた。最初に伏見がベンチに登場。さっそくストレッチを始め、その後も続々と登場。スタンドで待ち続けていたファンからは拍手が起こった。試合開始は午後７時３０分になることが発表されている。日本ハムは前日４日にロッテとＺＯＺＯマリンスタジアムでナ