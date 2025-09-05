¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°À¾Éð¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯9·î5Æü¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡ËÀ¾Éð¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼êÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬¡¢¿²°ã¤¨¤Ë¤è¤ë¼óÄË¤Ç¥í¥Ã¥Æ20²óÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò³°¤ì¤¿¡£