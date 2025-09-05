ＲＩＺＩＮは５日、都内で記者会見を開いた。今月２８日の「ＲＩＺＩＮ．５１」（愛知・ＩＧアリーナ）で開催されるフライ級ＧＰトーナメントのリザーブマッチとして、８月の総選挙で落選した伊藤裕樹（２８）が１回戦敗退の山本アーセン（２８）と対戦する追加カードを発表。また、「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１２ｉｎＫＯＢＥ」（１１月３日、兵庫・ＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥ）の対戦カードとして、萩原京平（