男子200メートル自由形を1分45秒62の大会新で制した村佐達也＝東京アクアティクスセンター競泳の日本学生選手権第2日は5日、東京アクアティクスセンターで行われ、男子200メートル自由形は今夏の世界選手権で銅メダルを獲得した村佐達也が1分45秒62の大会新記録で制した。中大の一員として男子400メートルリレーも優勝し、前日の100メートル自由形と合わせ3冠となった。女子の800メートル自由形は、世界選手権のオープンウオー