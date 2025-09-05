深刻化する野生動物による農業被害を防ごうと、山形市できょうからあるロボットを使った実証実験が始まりました。 【写真を見る】50種類以上の音で野生動物を撃退！農業被害を防ぐ "モンスターウルフ" の実証実験動物の鳴き声や機械音、人の声まで！（山形） 山形市高瀬のキャベツ畑です。先週、近くでクマが目撃され、けさも、クマと思われる足跡が確認されました。 畑でキャベツなどを育てる桜井正子さん「（今年