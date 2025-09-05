毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。9月7日（日）の放送は、向井理と行く山梨県富士吉田市の旅！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！本日のゲスト・向井が待っていたのは「新倉富士浅間神社」。向井は満島とは何度か共演したことがあり、兼近とはバラエティーですれ違った事があるくらいの仲だと